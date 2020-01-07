Владимир Путин: российские военные в Сирии защищают, в том числе, и свой дом

Во время посещения командного пункта группировки Вооруженных сил России в Сирии президент РФ Владимир Путин заявил, что находящиеся в Сирии российские военнослужащие не только оказывают помощь братскому сирийскому народу, но и защищают от террористов свою Родину.

Обращаясь к личному составу, глава государства подчеркнул: "Здесь, в Сирии, вы защищаете свой родной дом, не допуская инфильтрации боевиков в Россию и в соседние с нами государства".

Также Владимир Путин поблагодарил командование и личный состав российской группировки войск в Сирии за добросовестное исполнение воинского долга, передает ТАСС. "Россия, ваши близкие, гордятся вами, — сказал он. Президент отметил, что личный состав российского ВМФ у берегов Сирии продолжает успешно отстаивать национальные интересы государства на Средиземном море. Слова особой благодарности Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ адресовал российским военным медикам.

Как сообщалось, Владимир Путин посетил Дамаск во вторник, 7 января. В командном пункте Вооруженных сил РФ в Сирии его встретил президент республики Башар Асад. Главы государств заслушали доклады о положении дел в различных регионах Сирии, позже состоялись двусторонние переговоры.