Две передачи Ковальчука не спасли "Монреаль" от седьмого поражения кряду

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" на льду домашней арены одержал волевую победу над командой "Монреаль Канадиенс" – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).

У победителей встречи дубль оформил Франс Нильсен (33-я, 52-я минуты) и по разу отличились Робби Фаббри (41) и Филип Задина (57), а у гостей шайбы забросили Арттури Лехконен (13), Ник Судзуки (27) и Виктор Мете (47).

Российский нападающий "Канадиенс" Илья Ковальчук записал на свой счет две результативные передачи. Теперь на счету 36-летнего форварда 12 (3+9) очков в 18 играх сезона и 862 (436+426) очков в 899 матчах лиги.

"Детройт" одержал вторую победу в последних пяти матчах и с 25 очками занимает 16-е место в Восточной конференции, а "Монреаль", потерпевший седьмое поражение кряду, в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 43 очка.