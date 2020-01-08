Пожар в ТЦ под Новосибирском локализован

Крупный пожар в Искитиме под Новосибирском локализован, сообщает РИА Новости. Огонь удалось остановить на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

На месте ЧП работают 34 пожарных и 10 машин спецтехники. Информации о пострадавших по-прежнему нет.