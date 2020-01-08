Российским самолетам рекомендуют не летать над Ираном и Ираком

Российским авиакомпаниям рекомендовали не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком. Соответствующую телеграмму распространила Росавиация. Рекомендация также касается пространства над Персидским и Оманским заливами.

Как сообщает "Россия 24", такая рекомендация была выдана "в связи с информацией о рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов" в данном регионе. Действовать она будет "до последующего извещения".

Утром 8 января сообщалось о крушении украинского самолета Boеing 737 вблизи Тегерана. Лайнер "Международных авиалиний Украины", по предварительным данным, разбился под из-за возгорания авиадвигателя.

Все находившиеся на борту 176 пассажиров и 9 членов экипажа самолета погибли. Большинство пассажиров самолета — граждане Ирана. Всего из Тегерана в Киев этим рейсом летели граждане семи стран.

Ранее, в ночь с 7 на 8 января, были атакованы американские военные базы в Ираке. Одна из ракет, выпущенных по этим объектам, упала вблизи международного аэропорта Эрбиля. Ответственность за авиаудары взял на себя Иран – это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США на прошлой неделе.