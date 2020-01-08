Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани

Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что поездка немецкого лидера начала готовиться еще в конце декабря 2019 года, то есть задолго до атаки на Сулеймани, пишет агентство РИА Новости.

Зайберт отметил, что основными темами на переговорах Меркель и Путина станут ситуации на Украине и в Ливии. Помимо этого, лидеры двух стран обсудят конфликт в Ираке и отношения США и Ирана.



Напомним, 3 января командующий иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит ракетой, запущенной с американского ударного дрона.

Позднее Иран нанес ответный удар по военным базам на территории Ирака, где находятся военнослужащие США. По предварительным данным, уничтожены 80 американских солдат.