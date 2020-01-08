Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 января 202016:53

Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани

Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что поездка немецкого лидера начала готовиться еще в конце декабря 2019 года, то есть задолго до атаки на Сулеймани, пишет агентство РИА Новости.

Зайберт отметил, что основными темами на переговорах Меркель и Путина станут ситуации на Украине и в Ливии. Помимо этого, лидеры двух стран обсудят конфликт в Ираке и отношения США и Ирана.


Напомним, 3 января командующий иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит ракетой, запущенной с американского ударного дрона.

Позднее Иран нанес ответный удар по военным базам на территории Ирака, где находятся военнослужащие США. По предварительным данным, уничтожены 80 американских солдат.

Сейчас

16:16

В Стамбуле запустили "Турецкий поток"

15:31

Опубликован список 167 пассажиров разбившегося "Боинга"

15:21

Переговоры Путина и Эрдогана продолжались полтора часа

14:40

МАУ опубликовала имена членов экипажа упавшего самолета

13:53

Индекс Мосбиржи достиг 3100 пунктов

13:35

Путин и Эрдоган начали закрытые переговоры в Стамбуле

13:27

Украина приостановила полеты над Ираном

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин, Эрдоган, Борисов и Вучич запустили "Турецкий поток"

Путин, Эрдоган, Борисов и Вучич запустили "Турецкий поток"

47 минут назад
"Аэрофлот" разработал пути облета Ирана и Ирака

"Аэрофлот" разработал пути облета Ирана и Ирака

1 час назад
Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

2 часа назад
Иран отказался передавать Boeing черные ящики разбившегося лайнера

Иран отказался передавать Boeing черные ящики разбившегося лайнера

1 час назад

Трансляции

17:40

Пресс-конференция Владимира Путина
Все трансляции
Минобороны Ирана сообщило, каким будет следующий ответ США

Минобороны Ирана сообщило, каким будет следующий ответ США

3 часа назад
Опубликован список 167 пассажиров разбившегося "Боинга"

Опубликован список 167 пассажиров разбившегося "Боинга"

1 час назад
Россиянин на самокате добрался из Екатеринбурга в Дубай

Россиянин на самокате добрался из Екатеринбурга в Дубай

1 час назад
"Мы холопы бесправные": Жириновский объяснил раздачу денег "крепостным"

"Мы холопы бесправные": Жириновский объяснил раздачу денег "крепостным"

53 минуты назад
В Москве у ночного клуба избили сына сатирика Михаила Жванецкого

В Москве у ночного клуба избили сына сатирика Михаила Жванецкого

1 час назад
В Японии выдан ордер на арест супруги экс-главы Nissan

В Японии выдан ордер на арест супруги экс-главы Nissan

4 часа назад
СК завершил расследование дела о "пире" Цеповяза в колонии

СК завершил расследование дела о "пире" Цеповяза в колонии

3 часа назад
Короли, святые и женщина с брошью: загадка уникального захоронения в Кентербери

Короли, святые и женщина с брошью: загадка уникального захоронения в Кентербери

8 часов назад
Куда вкладывать: инвесторы присматриваются к российскому рынку акций

Куда вкладывать: инвесторы присматриваются к российскому рынку акций

8 часов назад
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

20 часов назад
Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

04.01.2020 21:30
"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

04.01.2020 12:53
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Диета очень быстро меняет качество спермы человека

Диета очень быстро меняет качество спермы человека

59 минут назад
Два пассажира не сели в упавший под Тегераном самолет

Два пассажира не сели в упавший под Тегераном самолет

2 часа назад
Бабий день - праздник с языческими и православными традициями

Бабий день - праздник с языческими и православными традициями

3 часа назад
Путин выразил соболезнования Рухани и Зеленскому

Путин выразил соболезнования Рухани и Зеленскому

3 часа назад
В Афганистане упал военный вертолет

В Афганистане упал военный вертолет

4 часа назад
Спешили на ножевое ранение: ДТП со скорой в Тюмени попало на видео

Спешили на ножевое ранение: ДТП со скорой в Тюмени попало на видео

4 часа назад
"Все идет нормально!". После иранского удара Трамп взял паузу

"Все идет нормально!". После иранского удара Трамп взял паузу

4 часа назад
Дешевый билет в Европу: почему на борту украинского "Боинга" было много иранцев

Дешевый билет в Европу: почему на борту украинского "Боинга" было много иранцев

5 часов назад
Мужчина заехал на микроавтобусе в одесский аэропорт и закричал, что все заминировано

Мужчина заехал на микроавтобусе в одесский аэропорт и закричал, что все заминировано

5 часов назад
Ножом в живот за телефон и часы: полицейские поймали разбойников с Комсомольской площади

Ножом в живот за телефон и часы: полицейские поймали разбойников с Комсомольской площади

6 часов назад
Президент Эстонии приняла лишь часть российского подарка к своему юбилею

Президент Эстонии приняла лишь часть российского подарка к своему юбилею

6 часов назад
Пентагон готов к ответному удару, Тегеран следующей целью сделает США

Пентагон готов к ответному удару, Тегеран следующей целью сделает США

6 часов назад
Эксперт по безопасности: в Иране разбился один из самых надежных самолетов в мире

Эксперт по безопасности: в Иране разбился один из самых надежных самолетов в мире

6 часов назад
1 031
Москву польет январским дождем

Москву польет январским дождем

7 часов назад
Бывший нападающий "Ювентуса" подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий "Ювентуса" подвергся нападению в Афинах

7 часов назад
Четыре очка Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву"

Четыре очка Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву"

11 часов назад
Дюжаррик напомнил США об обязательствах перед ООН

Дюжаррик напомнил США об обязательствах перед ООН

19 часов назад
В Якутске из-за вспышки кори отменили массовые мероприятия

В Якутске из-за вспышки кори отменили массовые мероприятия

20 часов назад
Питалась фруктами и пила речную воду: 4-летняя девочка провела пять дней в джунглях

Питалась фруктами и пила речную воду: 4-летняя девочка провела пять дней в джунглях

20 часов назад
Немецкий теннисист Зверев обматерил отца по-русски на ATP Cup

Немецкий теннисист Зверев обматерил отца по-русски на ATP Cup

21 час назад
Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и выступил перед сторонниками

Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и выступил перед сторонниками

22 часа назад
IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом

IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом

22 часа назад
Карякин финишировал вторым на третьем этапе "Дакара" в классе мотовездеходов

Карякин финишировал вторым на третьем этапе "Дакара" в классе мотовездеходов

23 часа назад
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео

07.01.2020 16:58
Киноманов возмутила "слишком белая" BAFTA

Киноманов возмутила "слишком белая" BAFTA

07.01.2020 16:46
Спутник NASA обнаружил "двойника" Земли, потенциально пригодного для жизни

Спутник NASA обнаружил "двойника" Земли, потенциально пригодного для жизни

07.01.2020 16:24
Российский паспорт стал менее привлекательным

Российский паспорт стал менее привлекательным

07.01.2020 16:19
Украинский экс-депутат Добкин выкупил Орден Победы со снесенного во Львове монумента

Украинский экс-депутат Добкин выкупил Орден Победы со снесенного во Львове монумента

07.01.2020 14:52
Разработчики Bluetooth пообещали повысить качество звука

Разработчики Bluetooth пообещали повысить качество звука

07.01.2020 14:44
Что почитать в праздники: лучшие хит-парады 2019 года

Что почитать в праздники: лучшие хит-парады 2019 года

07.01.2020 14:34
Шла по "зебре": в Томске легковушка сбила пешехода. Видео

Шла по "зебре": в Томске легковушка сбила пешехода. Видео

07.01.2020 14:33
Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

07.01.2020 13:53
В Испании задержали преступников, принуждавших россиянок к проституции

В Испании задержали преступников, принуждавших россиянок к проституции

07.01.2020 13:42
На CES-2020 представлен Mercedes-Benz в стиле "Аватар" (у него есть чешуя)

На CES-2020 представлен Mercedes-Benz в стиле "Аватар" (у него есть чешуя)

07.01.2020 13:17

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку