Туроператоры назвали число российских туристов в Иране

Ассоциация туроператоров России назвала приблизительное число российских туристов в Иране. На фоне осложнения геополитической ситуации в регионе "Вестник АТОР" опросил экспертов туркомпаний. По их данным, сейчас в исламской республике могут находиться 3-4 десятка граждан РФ.

В основном россияне ездят в Иран самостоятельно или в составе мини-групп. В период каникул число наших сограждан там может составлять максимум несколько сотен. Сейчас, по мнению специалистов туристического рынка, большинство российских туристов вернулись оттуда.

По данным пограничной службы ФСБ РФ, за первые три квартала 2019 года в Иран выехало около 16,9 тысячи российских граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после операции американских военных, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Он был ликвидирован во время авиаудара 3 января. Тегеран ответил на этот шаг Вашингтона атаками на военные базы в Ираке, где размещен американский контингент.

8 января Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов над территорией Ирака и Ирана, а также Персидского и Оманского заливов. Перевозчики начали разрабатывать альтернативные маршруты.

Помимо этого, утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана разбился Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту самолета, погибли. Россиян среди них не было.