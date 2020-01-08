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Конфликт между США и Ираном 34 минуты назад

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8 января 202021:05 Евгений Поддубный

Удар по американским военным базам. Как это было

Удар по американским военным базам. Как это было

Иранский МИД просит Брюссель объяснить Трампу, что пора остановиться. Эту же цель преследовал символический удар Тегерана по американской базе "Айн-аль-Асад". Это ее американцы захватили еще в 2003 году, причем силами австралийского спецназа. За последние годы она стала своеобразным "хостелом НАТО": там размещали своих солдат британцы, датчане, канадцы. А минувшей ночью под ударом ракет едва не погибли норвежские военнослужащие. Пентагон планировал масштабную реконструкцию базы, чтобы перебросить туда стратегические бомбардировщики B-52.

Иран ударил по американским базам в Ираке около двух часов ночи. 3 января американцы убили иранского генерала в Багдаде в это же время. Операцию военные Исламской Республики назвали "Мученик Сулеймани", не могут на востоке без символизма.

Аэрокосмические войска Корпуса Стражей Исламской революции использовали баллистические ракеты малой дальности Qiam-2 и Fateh-10, всего 15 ракет, 11 из которых достигли цели. Ранее эти ракеты иранцы применяли для ударов по объектам террористов так называемого исламского государства.

Атаке подверглись две американские базы: "Айн-аль-Асад" на западе Ирака и в Эрбиле, в иракском Курдистане. Есть и любительское видео, есть и свидетельство очевидцев. Вот, как описывает момент атаки житель иракского Эрбиля.

"Было две ракеты выпущено. Первая упала рядом с аэропортом Эрбиля, поскольку американская база находится на территории этого аэропорта. И вторая ракета упала в поселке Бардараша. Это примерно 60 километрах от аэропорта Эрбиля. Никто не пострадал по официальным заявлениям министерства внутренних дел Иракского Курдистана", — рассказал очевидец.

Первое, что было ясно после атаки, ракеты преодолели системы ПВО, которые прикрывали базы США. А то, что такие средства были, можно увидеть на спутниковых снимках, они есть в открытом доступе. Верховный лидер Ирана аятолла Хоменеи 8 января днем, в годовщину начала Исламской революции в Республике, говорил о пощечине американцам. И тут в Тегеране не смогли без двойного смысла.

По данным официальных иранских источников, в результате удара 80 американских военнослужащих погибли, около 200 пострадали. В Вашингтоне заявляют, что пострадавших нет. И этому даже никто не удивляется. Ирану было важно сохранить лицо, отсюда и сообщение об убитых американцах для внутреннего потребителя. На самом деле, судя по всему, удар — это маркер-предупреждение, мол, мы так можем.

При этом Иран уведомил Багдад о ракетной атаке, а иракцы уже предупредили американцев, те успели подготовится. Исламская Республика показала наглядно, эскалации в Тегеране не хотят, но в век соцсетей пиар никто не отменял.

При этом разрушения инфраструктуры по крайней мере одной базы, "Айн-аль-Асад", судя по всему, есть. Во-первых, Пентагон до сих пор не опубликовал видео последствий удара, во-вторых, появились спутниковые снимки, на которых видно, что там есть уничтоженная авиационная техника.

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф.

Иранцы дают понять, если Трамп остановится, то эскалация закончится. При этом в публичном поле продолжается подъем антиамериканских настроений.

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