Спор за шахматную корону: Горячкина и Вэньцзюнь в третий раз сыграли вничью

Российская шахматистка Александра Горячкина завершила третью партию матча за звание обладательницы шахматной короны против действующей чемпионки Цзюй ВэньЦзюнь ничьей. Претендентка на титул из России играла белыми фигурами.

Матч между Горячкиной и Вэньцзюнь проходит в Шанхае и на этот раз партия вновь завершилась мировым результатом после 85 хода. В двух предыдущих партиях решающего матча победители выявлены также не были.

Всего шахматистки проведут 12 партий. Если по их итогам чемпион не определится, то спортсменки проведут тай-брейк.