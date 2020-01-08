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Конфликт между США и Ираном 40 минут назад

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8 января 202023:26

Пушков: Трамп отказался от эскалации конфликта с Ираном, но опасность войны осталась

Пушков: Трамп отказался от эскалации конфликта с Ираном, но опасность войны осталась

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Трамп отказался от эскалации конфликта с Ираном.

Ранее президент США обратился к нации, пообещав ввести экономические санкции против Ирана и заявив, что военным путем конфликт решаться не будет. От ударов Ирана по американским базам никто не пострадал, сказал Трамп.

Пушков в своем Twitter подчеркнул, что заявление Трампа отменяет сценарий немедленного военного конфликта, однако кризис остался непреодоленным. "Опасность войны сохраняется", — предупредил сенатор.

Иран нанес ракетныхй удар по американским базам в Ираке в ночь на 8 января. В СМИ сообщается о 80 жертвах, но Вашингтон опровергает эту информацию. Действия Ирана — ответ на обстрел Багдада американцами. В ночь на 3 января в результате налета был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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