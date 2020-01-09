Глава МОК Бах: на юношеской Олимпиаде права России будут наравне со всеми

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в преддверии зимних юношеских Олимпийских игр-2020 высказался относительно ситуации вокруг российских спортсменов. Функционер заявил, что Россия будет иметь права наравне с остальными участниками.

"Российскую команду принимают на этих юношеских Олимпийских играх, как и любую другую команду-участницу соревнований, — признается Бах, слова которого приводит РИА Новости. – По допинговым делам и манипуляциям с данными Московской лаборатории окончательного решения пока не принято, а пока это так, то россияне имеют те же права и обязанности наравне с остальными атлетами. Это особенно правильно, когда мы говорим о молодом поколении".

Напомним, что на данный момент дело о возможном отстранении России от участия в международных соревнованиях рассматривает Спортивный арбитражный суд. После его вердикта свое слово относительно участия россиян в Олимпиаде в Токио возьмет МОК.

Юношеские Игры пройдут с 9 по 22 января в швейцарской Лозанне.