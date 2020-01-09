Всемирный банк: рост ВВП в России в 2020 году составит 1,6 процента

Согласно прогнозу Всемирного банка о состоянии мировой экономики, в 2020 году ВВП России вырастет на 1,6 процента. Это на 0,2 процента ниже оценки, высказанной Всемирным банком в июне 2019 года.

В 2021-22 годах ВВП РФ вырастет на 1,8 процента, считают эксперты Банка. В сравнении с прогнозом полугодовой давности цифры не изменились, передает РИА Новости. В 2019 году рост ВВП в России по оценкам Всемирного банка составил 1,2 процента.

Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5 процента. Это станет возможным благодаря восстановлению инвестиций и торговли, претерпевшим ослабление в 2019 году.

Риски того, что темпы роста снизятся, сохранятся. При этом у стран с развитой экономикой рост снизится до 1,4 процента в связи со слабостью обрабатывающей промышленности. Из-за повышений тарифов и на фоне повышенной неопределенности рост экономики США замедлится до 1,8 процента.

Рост стран с развивающейся экономикой ускорится до 4,1 процента. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона рост составит 4,9 процента. При этом особняком стоит Китай: из-за ряда проблем, включая торговую напряженность, рост экономики Поднебесной замедлится до 5,9 процента.