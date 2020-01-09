Черышев: против "Реала" "Валенсия" была не той, которую мы привыкли видеть

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев после поражения от "Реала" в полуфинальном матче Суперкубка Испании признался, что его клуб был не похож сам на себя. Матч проходил в Саудовской Аравии.

"Мы приехали сюда туристами? Полностью соглашусь, — заявил россиянин в послематчевом интервью испанскому телеканалу Movistar Plus. – Мы были не настолько хороши. Эта "Валенсия" отличалась от той, которую мы все привыкли видеть в нынешнем сезоне. Сделаем выводы и продолжим работать".

Напомним, что "Валенсия" потерпела поражение от "Реала" со счетом 1:3. Черышев начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 70 минуте матча. К тому времени "Летучие мыши" проигрывали 0:3. После его появления валенсийцы смогли сократить счет до 1:3, но на большее их не хватило.