Экологи: тигры Павлик и Елена встретили Новый год в Амурской области

Тигры Елена и Павлик встретили Новый год в Амурской области. Об этом ГТРК "Амур" сообщили экологи.

Напомним, животных, отловленных в Приморском крае, выпустили в дикую природу весной прошлого года. С тех пор специалисты продолжают отслеживать полосатых в условиях вольной жизни.

Самка сейчас находится в Хинганском заповеднике, который уже стал для нее домом. Но брат Елены продолжает путешествовать по окрестностям территориям. После того, как осенью он совершил поход по направлению к Бурейскому водохранилищу, тигр на какое-то время снова вернулся к границе особо охраняемой природной территории, после чего снова взял курс на север. Новый год Павлик встретил в районе государственного заказника "Хингано-Архаринский".

Как отметили ученые, сведения, собранные во время пеших экспедиций, и данные с электронных ошейников позволяют судить о том, что тигры чувствуют себя комфортно в условиях дикой природы. Самостоятельно добывают еду — охотятся на кабанов, лосей, косуль и изюбря.