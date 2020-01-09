Названы самые популярные в России имена 2019 года

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в 2019 году стали Артем, Александр, Михаил и Иван. У девочек самые популярными имена — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба.

Лидерами прошлого рейтинга также были Артем и София.

Среди самых редких имен для мальчиков оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. В списке самых оригинальных имен для девочек Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния, мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45 процента). Две трети рождений приходятся на первого и второго ребенка в семье.