Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера

Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.

Учения проходили в акватории Черного моря. Фрегат "Адмирал Григорович", МРК "Орехово-Зуево" и подлодка "Колпино" запустили крылатые ракеты "Калибр". Высотный перехватчик МиГ-31К применил гиперзвуковой комплекс "Кинжал", который уничтожил цель на одном из полигонов, сообщает агентство "Интерфакс".

Ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны" обстреляли мишени, имитирующие корабли противника, противокорабельными ракетами "Москит".

Всего в совместных маневрах принимали участие 50 кораблей и 40 летательных аппаратов. Они прошли успешно, доложил Владимиру Путину командующий ВМФ России Николай Евменов.