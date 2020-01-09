Учения на Черном море: Путину показали удары "Кинжалами" и новый авианосец

Самое современное российское оружие, под впечатлением от которого генштабы ведущих армий планеты меняют стратегические планы и разрабатывают новые тактические схемы, Москва сегодня продемонстрировала в деле. У берегов Крыма прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. Владимир Путин наблюдал за ними в непосредственной близости. Ключевыми моментами маневров стали боевые пуски гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и крылатых ракет "Калибр".

Десятки надводных боевых кораблей, судов обеспечения, морская авиация, береговые соединения и подводная лодка — в акватории Черного моря проходят масштабные маневры, наблюдать за которыми прибыл верховный главнокомандующий.

- Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" к боепоходу готов! Командир крейсера, капитан первого ранга Кузьмин, – рапортуют президенту России.

- Здравия желаю! – приветствовал капитана Путин.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл из Североморска, чтобы провести совместные маневры в акватории Черного моря. Здесь сейчас, надо сказать, примерно такая же погода, как и в Баренцевом море у берегов Мурманска: температура в районе нуля и ледяной ветер. С борта крейсера Путин приветствовал пилотов истребителей, а затем наблюдал за пусками "Калибров" с черноморского фрегата и подлодки.

Путин даже засек на своих часах время, за которое ракета поразила мишени. Момент поражения сняли с воздуха с помощью беспилотников, которые кружат над театром "военных действий", можно понять, насколько точны ракетные удары. И то, насколько слаженно действуют авиация и флот.

- Подлетное время – две минуты!

Истребители стреляли "Кинжалами", береговые комплексы "Утес" провели два пуска ракетами по мишеням, которые имитировали корабли противника. С палубы крейсера президент с офицерами прошел в кают-компанию. и подвел предварительные итоги маневров.

- Просим вас отобедать на борту ракетного крейсера в компании офицеров, — обратились к президенту моряки. – Приятного аппетита!

- Спасибо! Приятного аппетита! – ответил президент.

Вскоре подвели предварительные итоги маневров.

"Поздравляю вас с прошедшим Новым годом, с Рождеством, — обратился Путин к офицерам. – Спасибо за сегодняшние учения. Вы в походе уже сколько месяцев?"

- Семь месяцев, — ответили морские офицеры.

"Соскучились, наверное, по дому? Скоро вернетесь!" – пообещал им Путин.

Ракетные стрельбы завершились успешно. Об этом главком ВМФ доложил верховному главнокомандующему. В учениях приняли более 30 кораблей и более 40 летательных аппаратов. Сейчас корабли продолжают маневрировать. С севастопольского берега за этим можно наблюдать.

После вхождения Крыма в состав России Черноморский флот получил колоссальный импульс развития, о чем свидетельствуют и регулярные учения.

И разумеется, то что каждый год в Крыму принимают на вооружение новые корабли, говорит о том, что Черноморский флот России больше трехсот лет имеет важнейшее стратегическое значение для страны.

Уже на берегу Путина знакомят с моделями таких кораблей ближайшего будущего. Это уникальная возможность увидеть, какие авианосцы будет строить Россия совсем скоро. Новый российский авианосец будет больше "Адмирала Кузнецова", у него будет ядерная энергетическая установка.

Президент еще прошелся по выставке, где каждую разработку представляли руководители предприятий и главные инженеры. Путину показали гибрид вертолета и самолета, который и грузы может перевозить, и наносить удары, и использоваться в гражданской авиации.

- Дальность две тысячи километров и скорость более пятисот километров в час? – переспросил Путин.

Все происходит в филиале Нахимовского училища в Севастополе. Это учебное заведение с 80-летней историей, если не считать перерыва в годы, когда Крым был украинским. Здесь выращивают морских офицеров.

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей и ключевой составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. И в XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав. Отмечу, что все последние годы мы уделяли развитию ВМФ повышенное внимание, направляли на эти цели значительные ресурсы, средства. Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники, — заверил собравшихся Владимир Путин. — Как известно, в ближайшее время доля современных образцов вооружений и техники ВМФ должна составить 70 процентов. Причем повторю, этого показателя нам нужно будет не только достичь, его нужно будет удерживать".

О том, что цифры и показатели — не главное, Путин говорит каждый раз на всех таких встречах — на серии военных совещаний в Сочи, на итоговой коллегии Минобороны в Москве. Чтобы флот и армия были конкурентны на мировой арене, их надо совершенствовать постоянно.

"Важно учитывать, что за последние десятилетия качество и подходы к проектированию и строительству кораблей в мире заметно изменились. Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно лишь при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания этой техники. Таких, как 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также при унификации вооружения и основного оборудования, при наличии современных судостроительных мощностей. Хотел бы еще раз повторить: только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта", — пояснил Путин.

"Техника показала свою высокую надежность. Были опробованы новые формы и способы ее применения. Личный состав показал профессионализм. Цели учения были достигнуты. Результаты учения будут проанализированы. И об этом будет вам доложено", — пообещал президенту главнокомандующий российским военно-морским флотом Николай Евменов.

Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу и военных моряков за организацию учений. В 2020 году Черноморский флот получит еще по меньшей мере 16 кораблей.