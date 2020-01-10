В конгрессе США хотят ограничить полномочия Трампа на войну с Ираном

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану. Однако документ не будет иметь силу закона и не обязателен к исполнению главой государства.

В ходе голосования большинство законодателей поддержало резолюцию, которая предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Однако в сенате документ может не получить необходимое число голосов, поскольку большинство сенаторов – республиканцы, которые в целом поддерживают своего президента-однопартийца.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по иранским чиновникам.

По ее мнению, у Трампа нет последовательной стратегии по достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе, сообщает "Интерфакс".

Как заявил ранее в эфире спецвыпуска программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, впервые со времен войны во Вьетнаме кто-то осмелился ударить по американским базам". Он считает, что Иран своего добился: и лицо сохранил, и красное знамя мести над мечетью в городе Кум не зря поднял. "Иранцы не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта, поэтому и удар был столь ограниченный. Это был символ. Символ того, что в следующий раз будет совсем иначе", — сказал Евгений Поддубный.

В свою очередь собкор в США Валентин Богданов рассказал, что американский президент Дональд Трамп тоже не спешит объявлять войну Ирану. 8 января весь мир ждал заявления президента США по ситуации с нападением Ирана на американские авиабазы в Ираке. Трамп сказал, что Иран не нанес значительного ущерба инфраструктуре баз и не убил ни одного военнослужащего, поэтому ответных действий со стороны США не будет.