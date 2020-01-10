Россия усиливает санитарный контроль из-за вспышки пневмонии в Китае

Из-за вспышки пневмонии в Китае в России усиливается санитарный контроль. Так, на Благовещенской таможне просят туристов следить за информацией, планируя поездки в КНР. У гостей из Китая Роспотребнадзор пока не фиксирует подозрительных симптомов. Но речь о новом вирусе, так что осторожность необходима.

Выезжающим в Китай амурчанам вот уже больше недели советуют учитывать эпидобстановку в центральной части этой страны. В городе Ухань циркулирует пневмония, причина которой — новый вирус. Между тем в Амурской области зафиксирован уже второй в сезоне случай гриппа.

Бригады скорой помощи в новогодние праздники работали почти с тройной нагрузкой. Количество обращений на диспетчерский пульт благовещенской станции превысило три с половиной тысячи. Докторам поликлиник тоже отдыхать особенно было некогда.

"За период с 1 по 8 было принято 362 человека. Из них 120 первичных и повторных с ОРВИ. Случаев пневмонии за данный период зафиксировано два, направлены на госпитализацию в городскую клиническую больницу. Случаев обращений с гриппом зафиксировано не было", — сказала заместитель главного врача поликлиники № 3 Ольга Чупрасова.

По сравнению с таким же периодом 2019 года специалисты третьей поликлиники зафиксировали незначительный рост обращений с ОРВИ. Специалисты подчеркивают, при высокой температуре нет необходимости являться в поликлинику: есть возможность вызвать терапевта на дом. При первых же симптомах простуды следует идти на прием.

"Студенты часто болеют, но обращаются очень редко. И это потом сказывается на тех, кто сидит на больничном. Потом другие приходят, заражают, и опять садишься на больничный. Это печально, что так вот относятся к здоровью своему", — говорит студентка Амурского колледжа сервиса и торговли Дарья Романенко.

Сейчас показатели по заболеваемости ОРВИ в регионе на уровне среднемноголетних. Эпидпорог не превышен. В неделю за помощью к врачам обращаются примерно две тысячи амурчан. По окончании праздников и каникул традиционно ожидается простудный всплеск.

"Прогнозируем увеличение интенсивности распространения ОРВИ. И вот ключевое — соблюдение в настоящий момент мер профилактики. Ни в коем случае не посещать работу, не отправлять детей в образовательные учреждения с признаками, это чревато групповыми заболеваниями. Ну и самое главное — обращаться за медицинской помощью своевременно", — отметила начальник отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Короткоручко.

Меры профилактики специалисты Роспотребнадзора призывают соблюдать и выезжающих за границу жителей. В КНР, пусть и не в соседней провинции, зафиксирована вспышка прежде не встречавшейся пневмонии нетипичного происхождения. Учитывая интенсивные миграционные потоки в Китае, на Благовещенском пункте пропуска еще в праздники был введен усиленный контроль. И в ближайшие дни он сохранится.