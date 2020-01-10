Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика. Это произошло в Заполярье. Операцию студенты четвертого курса медицинского вуза проводили по настоянию врача-хирурга ковдорской больницы Мурманской области. Теперь медик — фигурант уголовного дело.

Оно возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья"). Установлено, что хирург поручил операцию практикантам, хотя точно знал, что они не обладают всеми необходимыми для ее проведения знаниями и навыками, а также не имеют на это права.

Врач грубо нарушил право пациента на получение квалифицированной медицинской помощи, решили в прокуратуре.

С операцией практиканты с риском для жизни пациента все-таки справились, получая от профессионального хирурга только устные указания. При этом пациент находился под продолжительной анестезией – около восьми часов. Кроме того, следствие установило: хирург во время операции неоднократно покидал операционную, а после ее окончания не постеснялся внести в медицинские документы "ложные сведения о самостоятельном проведении операции".

В мурманском управлении Следственного комитета России считают, что хирург умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности, подобный способ оказания медуслуги мог привести к ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью пациента.