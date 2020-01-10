Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на краевое МЧС.

Вертолет сел на Таймыре — в 206 километрах северо-восточнее населенного пункта Хатанга.

По данным РИА Новости, вертолет принадлежит компании "Красавиа". Возможной причиной экстренной посадки стал отказ двигателя. На борту судна находились три члена экипажа и 14 пассажиров.

Данных о пострадавших пока нет.