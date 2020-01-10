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10 января 202009:55

Артемий Панарин побил рекорд Уэйна Гретцки 23-летней давности

nhl.com

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" (6:3).

Панарин набрал уже 61 очко – 24 гола + 37 передач и установил новый рекорд клуба по результативности после 43 игр, побив достижение легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки, который в сезоне-1996/1997 набрал 59 (16+43) очков после такого же количества матчей.

Напомним, Артемий подписал контракт с "Рейнджерс" летом 2019 года, став самым высокооплачиваемым российским игроком лиги. Его общая сумма контракта составляет 81,5 миллиона долларов. По этому показателю он стал вторым хоккеистом НХЛ. Выше него – только Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз".

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