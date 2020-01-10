Умершая женщина вернулась к жизни на своих похоронах

Курьезный случай в индийском штате Карнатака: местную жительницу Малату Чаугули врачи больницы признали умершей. Ее госпитализировали в частный госпиталь Koti Kere в Белагави с сильным жаром, а через несколько часов она потеряла сознание. Все попытки реанимации пациентки провалились. Медикам оставалось только констатировать ее смерть.

Родственники забрали тело 55-летней усопшей и положили перед входом в дом для прощания, сообщает газета The Hindu. Тут-то и произошло неожиданное: внезапно Малати Чаугули открыла глаза и приподнялась. Приготовившиеся к похоронам родственники были шокированы, они никак не могли поверить в чудесное воскрешение.

Все это время Малати находилась в состоянии комы. При этом действия медиков были признаны врачебной ошибкой.