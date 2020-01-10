Стала известна причина экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

Причиной экстренной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае стало срабатывание одного из датчиков неисправности, передает ТАСС.

Как сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, Ми-8, на борту которого находились 14 пассажиров и три члена экипажа, осуществлял перелет с поселка Сындасско до Хатанги. Через 23 км произошло срабатывание одного из датчиков неисправности, экипажем было принято решение сесть на площадку, подобранную с воздуха.

По словам Горбуновой, вертолет благополучно приземлился, никто не пострадал, судно повреждений не получило. Норильская транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.

На место происшествия направлен вертолет Ми-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации пассажиров и членов

экипажа, на борту находятся спасатели и медики.