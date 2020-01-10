Красноярец девять лет прятал в подполе тело изнасилованной и убитой сестры

Красноярские следователи обнаружили тело пропавшей девять лет назад 14-летней девочки. Страшную находку они сделали в ходе осмотра частного дома ее старшего брата, которого заподозрили в убийстве.

Девочка пропала в июне 2010 года. По рассказам очевидцев, в тот день она выпивала рядом с домом 25-летнего родного брата в поселке Березовка, а потом заглянула к нему в гости. Молодой человек сначала изнасиловал сестру, потом ударил ее и скрутил скотчем. К тому моменту она еще была жива, но злоумышленник заткнул ей рот, и в итоге его жертва задохнулась.

Молодой человек выкопал в подполе яму глубиной два метра и закопал погибшую, а спустя какое-то время залил это место бетоном.

Выйти на след подозреваемого удалось только спустя девять с лишним лет, когда брату погибшей исполнилось уже 35 лет. Сознавшись в содеянном, он рассказал следователям, что спрятал ее тело в торфяных ямах за поселком. Но найти его там не удалось. После этого оперативники обследовали подворье с помощью георадара и обнаружили тело.

Подозреваемого в убийстве взяли под стражу.