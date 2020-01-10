Анисимова обыграла Бушар и встретится с Уильямс в полуфинале турнира в Окленде

Американская теннисистка, 25 ракетка мира, Аманда Анисимова в четвертьфинале турнира в новозеландском Окленде за один час 58 минут обыграла представительницу Канады Эжени Бушар – 6:2, 3:6, 6:4.

Анисимова единожды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 18, а у Бушар, занимающей 262-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейков из 12.

Таким образом, американка вышла в полуфинал турнира, где сыграет с десятой ракеткой мира, соотечественницей Сереной Уильмс, которая в 1/4 финала разобралась с немкой Лаурой Зигемунд (6:4, 6:3).