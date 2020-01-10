"Ледовая Москва", горки, лыжи и коньки: московская афиша на выходные

Десятки мероприятий ждут москвичей уже в эти выходные. Еще можно успеть побывать на фестивале ледовых скульптур, полюбоваться волшебным светом китайских фонарей, увидеть шоу звезд фигурного катания. И покататься самим — на лыжах, коньках и горках.

Праздники закончились, но зима, судя по погоде, только начинается. Пользуйтесь моментом: отправляйтесь в парки или, например, на ВДНХ и устройте соревнование на тюбах!

Горка длиной целых семь метров со специальным покрытием, которому не страшна даже оттепель. Одновременно работают пять параллельных спусков.

Приятная новость и для любителей наточенных коньков: на главном катке страны для студентов будет действовать скидка 50 процентов на вход в будние дни. Более 20 тысяч квадратных метров льда — в вашему распоряжении.

Ждут любителей активного отдыха и в "Сокольниках" — здесь запустили лыжную трассу с искусственным снежным покрытием. Длина — 1,5 километра. Кататься можно при температуре воздуха от ноля градусов.

Приятный подарок для жителей и гостей города Клина — совсем недавно здесь открылся новый парк развлечений. Вы сможете научить детей кататься на сноуборде, порезвиться на тюбах или с помощью большой воздушной подушки спрыгнуть с высоты трех или четырех метров. Необычные ощущения гарантированы!

На Поклонной горе завершается Московский ледовый фестиваль. Еще можно успеть увидеть необычные статуи из искрящегося льда. Тема фестиваля — "Великие русские достижения". В эти выходные гостей также ждет раздолье на ледяных горках, шоу-программы на большой сцене три раза в день и вечерние дискотеки.

А вот познакомиться с древними традициями Китая и посмотреть одно из самых известных световых представлений мира можно на фестивале волшебных китайских фонарей. Здесь поселились огромные панды, появились величественные китайские дворцы. Гостей ждут более полусотни ярких световых конструкций и, конечно, море впечатлений.

В эти выходные в "Ледовом театре" на площади Революции вы сможете посмотреть шоу "Короли и королевы льда" с участием знаменитых фигуристов Евгения Плющенко и Аделины Сотниковой.

На Манежной площади четыре раза в день вас ждут уличные спектакли по мотивам произведений европейских писателей и концерты.

В ночь на воскресенье синоптики обещают похолодание до минус 6 градусов, а снежный покров может существенно вырасти. В такую погоду обязательно грейтесь яркими впечатлениями.