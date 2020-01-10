Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 января 202013:35

Александр Ревва в четвертый раз женился на собственной супруге

фото: Михаил Свешников

Шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, женился в четвертый раз, причем, на женщине, с которой он уже расписан. Пара любит периодически устраивать свадебные церемонии. Очередное торжество супруги провели на Мальдивах, где отдыхают вместе с детьми.

Кадрами с торжественной церемонии Ревва поделился в Instagram.

Его жена, дизайнер Анжелика Ревва, тоже опубликовала фотографии в соцсети.

"Я стала твоей женой уже в четвертый раз", – обратилась она к мужу.

Гостей на церемонии, которую супруги провели на пляже, не было: присутствовали только дочери – 13-летняя Алиса и шестилетняя Амелия.

Сейчас

13:46

Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

12:32

Американская разведка: украинский самолет сбили по ошибке двумя ракетами

11:17

Инцидент с Ми-8: в вертолете было 13 детей

10:25

Зеленский: версия о ракете не подтверждена, но и не исключена

09:20

Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

07:19

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

05:29

Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Американская разведка: украинский самолет сбили по ошибке двумя ракетами

Американская разведка: украинский самолет сбили по ошибке двумя ракетами

51 минута назад
Россия считает события в Абхазии ее внутренним делом

Россия считает события в Абхазии ее внутренним делом

1 час назад
Крушение "Фоккера" с 93 пассажирами: обледенение и незаконная постройка

Крушение "Фоккера" с 93 пассажирами: обледенение и незаконная постройка

16 минут назад
Все задачи выполнены. Шойгу подвел итоги учениям флота

Все задачи выполнены. Шойгу подвел итоги учениям флота

1 час назад

Трансляции

Завтра, 11 января

16:30

Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
Запрещенный Boeing оказался разработан "клоунами под руководством обезьян"

Запрещенный Boeing оказался разработан "клоунами под руководством обезьян"

57 минут назад
Нижегородка, изгонявшая бесов из сына клюшкой, признана психически нездоровой

Нижегородка, изгонявшая бесов из сына клюшкой, признана психически нездоровой

1 час назад
Александр Ревва в четвертый раз женился на собственной супруге

Александр Ревва в четвертый раз женился на собственной супруге

16 минут назад
Певец Юрий Антонов перенес сложную операцию на колене

Певец Юрий Антонов перенес сложную операцию на колене

1 час назад
Инцидент с Ми-8: в вертолете было 13 детей

Инцидент с Ми-8: в вертолете было 13 детей

2 часа назад
На Землю надвигается первое в новом году лунное затмение

На Землю надвигается первое в новом году лунное затмение

6 часов назад
Синоптики объяснили причины аномального тепла в России

Синоптики объяснили причины аномального тепла в России

3 часа назад
Зеленский описался, назвав канадцев жителями "Канадии"

Зеленский описался, назвав канадцев жителями "Канадии"

1 час назад
Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

8 часов назад
"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

2 часа назад
Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

2 часа назад
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории проката

"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории проката

09.01.2020 09:34
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

07.01.2020 20:45
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Все семейные премьеры Disney в 2020 году

Все семейные премьеры Disney в 2020 году

1 минута назад
За завышение стоимости ЖКУ хотят штрафовать

За завышение стоимости ЖКУ хотят штрафовать

9 минут назад
"Нэклис-Банк" потерял лицензию вслед за капиталом

"Нэклис-Банк" потерял лицензию вслед за капиталом

26 минут назад
"Хаббл" обнаружил рекордно маленькие скопления тёмной материи

"Хаббл" обнаружил рекордно маленькие скопления тёмной материи

27 минут назад
"Ледовая Москва", горки, лыжи и коньки: московская афиша на выходные

"Ледовая Москва", горки, лыжи и коньки: московская афиша на выходные

36 минут назад
Вот это поворот: новый кроссовер Mazda может не доехать до России (пока)

Вот это поворот: новый кроссовер Mazda может не доехать до России (пока)

36 минут назад
Дерзкий водитель сбил пенсионерку на переходе в Петербурге и скрылся

Дерзкий водитель сбил пенсионерку на переходе в Петербурге и скрылся

51 минута назад
Анисимова обыграла Бушар и встретится с Уильямс в полуфинале турнира в Окленде

Анисимова обыграла Бушар и встретится с Уильямс в полуфинале турнира в Окленде

56 минут назад
Гон "ожил" после побега

Гон "ожил" после побега

1 час назад
Семнадцать мгновений зимы

Семнадцать мгновений зимы

1 час назад
Экипаж "КАМАЗ-мастер" Николаева прекратил борьбу на "Дакаре"

Экипаж "КАМАЗ-мастер" Николаева прекратил борьбу на "Дакаре"

1 час назад
Дональд Трамп отправил Ким Чен Ыну поздравление с днем рождения

Дональд Трамп отправил Ким Чен Ыну поздравление с днем рождения

1 час назад
Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов

Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов

1 час назад
Толчком к развитию непереносимости глютена могут стать бактерии

Толчком к развитию непереносимости глютена могут стать бактерии

2 часа назад
Почти зима: чего ждать от погоды в выходные

Почти зима: чего ждать от погоды в выходные

2 часа назад
FT предупредила россиян о британских санкциях

FT предупредила россиян о британских санкциях

2 часа назад
Красноярец девять лет прятал в подполе тело изнасилованной и убитой сестры

Красноярец девять лет прятал в подполе тело изнасилованной и убитой сестры

2 часа назад
В отношении заведующей роддома возбудили дело после травмирования и смерти детей

В отношении заведующей роддома возбудили дело после травмирования и смерти детей

2 часа назад
Мексиканский вулкан-хулиган Попокатепетль опять надымил на три километра. Видео

Мексиканский вулкан-хулиган Попокатепетль опять надымил на три километра. Видео

2 часа назад
Подорожал проезд по платной трассе М-11 от МКАД до Солнечногорска

Подорожал проезд по платной трассе М-11 от МКАД до Солнечногорска

2 часа назад
В Ростове-на-Дону гнали водку из воды из уличного бассейна

В Ростове-на-Дону гнали водку из воды из уличного бассейна

2 часа назад
Топ-менеджер разработчика World of Tanks создаёт политическую партию

Топ-менеджер разработчика World of Tanks создаёт политическую партию

3 часа назад
Летел боком на встречку: момент смертельного ДТП в Бердске попал на видео

Летел боком на встречку: момент смертельного ДТП в Бердске попал на видео

3 часа назад
Умершая женщина вернулась к жизни на своих похоронах

Умершая женщина вернулась к жизни на своих похоронах

3 часа назад
На Урале сироту-инвалида забрали у опекуна

На Урале сироту-инвалида забрали у опекуна

3 часа назад
Самый ожидаемый "китаец" Geely Coolray получит выгодный мотор Volvo

Самый ожидаемый "китаец" Geely Coolray получит выгодный мотор Volvo

3 часа назад
Российский искусственный интеллект помог открыть неуловимую частицу на Большом адронном коллайдере

Российский искусственный интеллект помог открыть неуловимую частицу на Большом адронном коллайдере

4 часа назад
США заявили, что не знали о конкретных планах иранского генерала Сулеймани

США заявили, что не знали о конкретных планах иранского генерала Сулеймани

6 часов назад
Forbes: после сделки с США в России появились два долларовых миллиардера

Forbes: после сделки с США в России появились два долларовых миллиардера

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку