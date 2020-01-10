Медведев предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался насчет полного запрета торговли никотиносодержащими смесями на всей территории ЕврАзЭс. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, а также руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Премьер считает, что у нас есть продукты, которые изъяты из гражданского оборота. Они полностью не подлежат продаже, в их числе никотиносодержащие смеси. Дмитрий Медведев отметил необходимость проведения работы, чтобы от имени России в евразийскую коллегию пошла инициатива. Государственный деятель подчеркнул, что, если нужно, это будет рассмотрено на Совете глав правительств. Премьер-министр добавил, что никотиносодержащие продукты нужно воспретить, причем на территории всего Евразийского союза, сообщает "Интерфакс".

Дмитрий Медведев отметил, что у нас нет границ. Это означает, что если запрещенная продукция останется где-то в другой стране, то такую «дрянь» все равно будут завозить.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила премьер-министру, что в ходе проверок торговых точек было изъято около одного миллиона штук никотиносодержащей продукции. Она не имела никаких документов, подтверждающих безопасность товара. В результате проверок также приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей.

Владимир Колокольцев, в свою очередь, рассказал, что по факту оборота жевательных смесей, содержащих никотин, возбуждено тринадцать уголовных дел. На блокировку отправлены четыреста соответствующих сайтов. В регионах страны было проведено 23 тысячи проверок, сообщает ТАСС.

Тем временем депутаты Калининградской областной думы приняли закон о запрете продажи в регионе никотиносодержащей продукции (снюса). За проект документа в первом и втором чтениях проголосовало большинство законодателей. По словам прокурора Калининградской области Сергея Хлопушина, снюсы приобрели широкое распространение в школах и воинских частях. Кроме того, данную продукцию в некоторых случаях вовсе раздают бесплатно.

Роспотребнадзор также сообщил, что в настоящее время прекращают свою деятельность интернет-магазины по дистанционной продаже никотиносодержащей продукции. На сегодня известно о закрытии тридцати сайтов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ведомством.



В декабре 2019 года Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам принять меры против незаконной продажи никотиносодержащих смесей.

Ранее в России разработали ГОСТ на жевательный табак. По мнению специалистов, данное решение — это шаг в борьбе со снюсами.