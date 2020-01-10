Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно

Экс-замначальника Военной академии Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Чварков на три года лишен свободы за особо крупное мошенничество. Правда, Второй Западный окружной военный суд в Москве решил считать это наказание условным. Чваркову назначен испытательный срок в два года.

Дело против Чваркова расследовалось по части 4 статьи 150 Уголовного кодекса России с весны 2018 года, напоминает "Интерфакс". Следователи считают, что обвиняемый офицер похитил 4 миллиона 300 тысяч рублей, которые при реализации госконтракта с АО "НПО РусБИСтех" были выделены на зарплаты гражданским сотрудникам академии Генштаба.

Сергей Чварков вины за собой не признал. Его защита настаивала на оправдательном приговоре. А гособвинение запросило для замначальника академии Генштаба 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания.

В 2016 году Чварков возглавлял Координационный центр по примирению враждующих сторон в Сирии, а также возглавлял Главное управление Минобороны по работе с личным составом.