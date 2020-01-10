В Евпатории снесли "несуществующий" памятник Ленину

В Евпатории началась проверка по факту сноса памятника Владимиру Ленину в одном из парков. Об этом рассказал глава администрации города Роман Тихончук.

По словам чиновника, проверка позволит выяснить, кто осуществил снос памятника, поскольку администрация соответствующего разрешения не выдавала. После этого будет дан расширенный комментарий. При этом Тихончук отметил, что юридически никакого памятника не существует.

Как сообщает "Интерфакс", скульптура располагалась в парке имени Ивана Франко. Памятник был выполнен в виде небольшой копии неосуществленного проекта Дворца Советов (здание в Москве со скульптурой Владимира Ленина на вершине).

О случившемся в социальной сети Facebook сообщила пользователь Оксана Таранина, приложив соответствующие фото. По ее словам, таким образом действует власть Евпатории — без уведомления и без мнения горожан. Женщина отметила, что подобные действия — это уничтожение истории и исторического наследия.