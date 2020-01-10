Экипаж "КАМАЗ-мастер" Каргинова выиграл шестой этап "Дакара" в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков. Марафон проходит в Саудовской Аравии и завершится в пятницу, 17 января.

Каргинов преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 56 минут 18 секунд. Его партнер по команде Антон Шибалов стал вторым, финишировав с отставанием в 4 минуты 21 секунда. Замкнул тройку лидеров экипаж белоруской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича (+12.32).

Еще один представитель российской команды Дмитрий Сотников стал четвертым (+14.46), а Эдуард Николаев досрочно завершил борьбу из-за технических проблем.

В общем зачете грузовиков по итогам шести этапов лидирует Каргинов (25:06.20), второй – Шибалов (+19.14), третий – Вязович (+36.30).