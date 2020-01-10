Лидеры России и Египта обсудили Ливию, Сирию и ядерную энергетику

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии и выразили мнение о необходимости наращивания усилий для налаживания политического диалога и мирного разрешения кризиса в этой стране. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Кремля.

Еще одной темой беседы стала обстановка в Сирии и в регионе Персидского залива. Поговорили главы государств и о развитии отношений между Россией и Египтом.

"Затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего, сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие многопланового российско-египетского взаимодействия", — подчеркнули в Кремле.