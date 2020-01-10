"Ветеран" с большой буквы: предложение министра просвещения

Глава Минпросвещения Ольга Васильева поддержала идею ввести особое написание слова "ветеран" с большой буквы.

Предложение прозвучало во время встречи министра с представителями советов старшеклассников школ Твери. Один из участников предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства просвещения.

"Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход", — отреагировала на предложение Ольга Васильева.