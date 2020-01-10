Во всем виновата Маркл: продолжение скандала в Британии

После разгоревшегося накануне скандала в британском королевском семействе супруга принца Гарри Меган Маркл взяла и улетела в Канаду. Благовидный предлог был найден заранее — в Ванкувере она оставила восьмимесячного сына Арчи. Теперь с королевой придется разбираться только Гарри. Но британские СМИ пишут, что Елизавета уже сменила гнев на милость и даже поручила правительству к следующей неделе разработать процедуру перераспределения королевских обязанностей.

Не дожидаясь завершения скандала, Меган Маркл улетела в Канаду, где, как выяснилось, сейчас на попечении ее ближайшей подруги находится ее восьмимесячный сын Арчи. Гарри остался в Англии один. На следующей неделе ему предстоит серьезный разговор в Букингемском дворце, где сейчас пытаются найти выход из кризисной ситуации. Друг Гарри, журналист Том Брэдби, снявший документальный фильм о его недавней поездке в Африку, утверждает, что решение принца не стала большим сюрпризом для королевской семьи — тема обсуждалась заранее.

"Нельзя сказать, что королевская семья была ошеломлена этой новостью. До Меган и Гарри донесли, что уклад во дворце изменится, и это, в первую очередь, коснется их", — заявил Том Брэдби.

Британские таблоиды, ссылаясь на источники при дворе, утверждают, что королева просила внука раньше времени сор из избы не выносить. Якобы она даже нарушила собственное правило никому не звонить и в ноябре прошлого года набрала Гарри по телефону, настаивая на том, чтобы он вместе с Меган приехал на Рождество в ее поместье Сандрингем. Вместо визита к бабушке Гарри и Меган отправились на рождественские каникулы в Канаду, где провели полтора месяца на роскошной вилле, которая носит название Тысяча цветов и принадлежит она, опять же по слухам, загадочному российскому миллионеру, чье имя британским журналистам узнать так и не удалось. Разумеется, во всем винят Меган, которая сбила с верного пути влюбленного в нее Гарри.

"Я общался со многими людьми за последние недели и спрашивал их, кто виноват в том, что все так идет. И все отвечали мне — это Меган", — рассказал фотограф газеты The Sun Артур Эдвардс.

Репортеры добрались до ее сводной сестры Саманты. Она утверждает, что это Меган никогда не волновали интересы семьи.

"Это пощечина! Если бы Меган хотела уединиться с Гарри и не тиражировать свою жизнь в СМИ, она не ходила бы на Уимблдон поддерживать свою подругу Серену Уильямс", — сообщила Саманта Маркл.

К истории приплели даже американскую телеведущую Опру Уинфри, которая якобы подкинула герцогине Сассекской идею уехать из Англии.

Газета The Guardian всерьез изучает вопрос о том, может ли Гарри получить американское гражданство и приходит к выводу, что это будет непросто, потому что президент США Дональд Трамп данную процедуру ужесточил.

Уловив тренд, подсуетилась администрация музея Мадам Тюссо, отодвинув фигуры герцога и герцогини Сассекских в сторону от общей экспозиции королевской семьи. Вовлеченная в процесс публика требует Гарри и Меган немедленно лишить финансирования. В Daily Mail подсчитали, что только за прошлый год в гардеробе потенциальной безработной Меган оказалось нарядов на сумму почти в миллион фунтов стерлингов.

Мать Гарри, принцесса Диана, была лишена своего титула после развода с наследным принцем Чарльзом. Анонимные источники при дворе утверждают, что с Гарри и Меган такого не должно произойти. В любом случае, здесь ждут официального заявления от имени королевы.

Справедливости ради, поводов для радости у королевы в последнее время нет. Не успел хоть на время утихнуть скандал вокруг ее среднего сына Эндрю, которого подозревают в педофилии, теперь из родного гнезда пытается вырваться любимый внук Гарри, не давая создать хотя бы видимость равновесия и спокойствия в королевской семье.