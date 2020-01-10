Главный тренер "Барселоны" Вальверде покинет свой пост

Наставник испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не станет продлевать контракт с клубом. Его действующее соглашение с сине-гранатовыми завершается в июне 2020 года.

"Вальверде завершит свои отношения с "Барселоной" в июне. Это решение как его, так и клуба", – приводит слова испанского журналиста Гонсало Миро El Golazo De Gol в Twitter.

Напомним, что 55-летний специалист возглавил каталонскую команду летом 2017 года. За это время под его руководством "Барселона" дважды победила в чемпионате Испании, а также выиграла по разу Кубок и Суперкубок страны.