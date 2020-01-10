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10 января 202021:16

Во Владимире собака чудом выжила после расстрела, теперь ей ищут хозяев

ГТРК Владимир

Найда или Альма… Волонтеры и ветеринары точно не знают, как зовут собаку, которая чудом выжила после нескольких огнестрельных ранений. В новогодние праздники специалисты боролись за жизнь пострадавшего животного.

Как сообщает "ГТРК Владимир", в настоящее время собака проходит реабилитационный курс в ветеринарной клинике и находится в ожидании новых хозяев. Животное попало в приют после тяжелой операции. Неизвестный расстрелял собаку из пневматики, в результате чего пули раздробили ей челюсть и перебили лапу. Несмотря на все сложности, животное выжило. Неравнодушные помогли собрать деньги на лечение.

В приюте Найда-Альма находится под круглосуточным наблюдением. Каждый день ей делают перевязки, уколы, но животное не сопротивляется — понимает, что ей помогают.

Директор ветеринарной клиники Лариса Гвоздева рассказала, что в теле собаки еще остаются пули, но их решено пока не трогать. Пострадавшее животное идет на поправку, появился аппетит. Для полного счастья осталось найти хозяев, которые подарят собаке веру в людей.

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