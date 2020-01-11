Сергей Шойгу озвучил планы Минобороны на будущий год

Полтора триллиона рублей. Примерно такую сумму составит в этом году гособоронзаказ. Две трети — пойдут на закупку новейших образцов оружия. Об этом заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании. Глава Минобороны также подвел итоги учений в Черном море, которые прошли накануне.

Мощные. Эффективные. Современные образцы техники. Помогут противостоять угрозам и гарантированно сдержат любую агрессию в адрес России и ее союзников.

Министерство обороны продолжит повышать обороноспособность вооруженных сил, в том числе, посредством закупки современных вооружений. На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около полутора триллионов рублей.

Уровень оснащенности новейшими образцами к концу этого года планируют довести до 70 процентов. "В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около четырёх тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1 700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения. Провести порядка двухсот восьмидесяти тысяч технических обслуживании и ремонтов, поставить в войска свыше шести миллионов тонн материальных средств", — отметил Сергей Шойгу.

Продолжат перевооружение РВСН – в войска поступят комплексы "Авангард" и "Ярс". А ядерные силы морского базирования — усилят стратегические субмарины класса "Борей-А".

Почти 68% средств пойдёт на серийные закупки новейших образцов. 19,4% бюджетных ассигнований направим на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. Её исправность будет поддерживаться на уровне 95%. Ещё один важный пласт предстоящей работы — создание необходимой инфраструктуры, включая жильё, а также совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3 200 зданий и сооружений.

За расходами – установят жесткий контроль. Не забудут и об инновациях. Минобороны расширяет спектр научных исследований в технополисе "Эра". Потенциал форума "Армия" и международных армейских игр – планируют использовать максимально. Как и возможности сотрудничества с Русским Географическим Обществом. Уже известно об 11 совместных поисковых экспедициях. А также – о проектах, направленных на сохранение арктических экосистем.

Во время селекторного совещания министр обороны поблагодарил тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту. Вклад российских военных в дело борьбы с международным терроризмом отметил и верховный главнокомандующий в ходе визита в Сирийскую Арабскую Республику. Кроме того, Сергей Шойгу сообщил – во время черноморских учений, что прошли накануне, личный состав продемонстрировал великолепную выучку. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме.