Правительство РФ примет все меры для защиты россиян на Ближнем Востоке

В случае обострения ситуации на Ближнем Востоке, правительство России готово быстро принять все меры, чтобы обеспечить безопасность россиян. Вплоть до эвакуации. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Он подчеркнул — ситуацию постоянно мониторят министерства и ведомства, в том числе МИД, Минтранс, Росавиация, Ростуризм. Федеральное агентство совместно с ассоциацией "Турпомощь" организовало работу "горячей линии" для туристов, сообщает телеканал "Россия 24".

"В случае обострения ситуации правительство РФ готово принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности российских граждан, включая их эвакуацию. На сегодняшний день профильные министерства и ведомства, в том числе МИД, Минтранс, Росавиация, Ростуризм и другие, принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов и пребывания российских граждан в странах региона. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе", — отметил Олег Осипов, пресс-секретарь премьер-министра РФ.