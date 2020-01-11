На юго-западе Германии столкнулись грузовик и туристический автобус

Оба водителя погибли на месте, еще 27 человек – пострадали. Их доставили в больницу, двое – в тяжелом состоянии. Сообщается, что всего в автобусе было 30 пассажиров. Они совершали однодневный тур в пределах земли Баден-Вюртемберг, уточняет телеканал "Россия 24".