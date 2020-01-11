Оттава требует, чтобы Вашингтон объяснил убийство Сулеймани

Канада требует от США объяснений по поводу убийства иранского генерала Сулеймани. Американские власти пока не могут дать вразумительного ответа — зато Вашингтон уже ввел новые санкции против Тегерана. Под ограничения попали даже публикации в соцсетях.

Зачем нужна была карательная операция США в районе багдадского аэропорта? Этим вопросом задаются власти Канады. Они требуют, чтобы Вашингтон детально все разъяснил, и отмечают: Оттаву надо было заранее предупредить об ударе.

В ночь на 3 января в ходе той операции на территории Ирака погиб иранский военачальник Сулеймани. В ответ на его убийство Иран ударил по военным базам США в Ираке — а на этих базах находились в том числе и канадские военнослужащие, которые могли пострадать. Но пока администрация Трампа не смогла доказать даже Конгрессу, что атака была оправданной. Не смог дать четкого ответа и сам Дональд Трамп в эфире Fox News.

- Разве американский народ не имеет права знать, что конкретно было под прицелом?

- Я так не думаю, но мы скажем вам, что, вероятно, атаковать собирались американское посольство в Багдаде.

- Они планировали крупномасштабные нападения на другие посольства? И если все это было спланировано, почему мы не можем рассказать об этом американцам? Разве это не поможет вашему делу?

- Я могу сказать, что, по-моему, атаковать планировали четыре посольства.

Тем временем американская пресса сообщает, что в тот же день США пытались устранить еще одного иранского командира — уже в Йемене. Якобы операция провалилась, но сам факт может говорить о том, что Белый дом планировал еще сильнее спровоцировать Тегеран.

То, что необходимость ударов так и не обоснована, не помешало Штатам ужесточить экономические санкции против Ирана. В деле даже соцсети: "Фейсбук" и "Инстаграм" начали удалять записи в поддержку убитого иранского генерала Сулеймани.

"Фейсбук" и "Инстаграм" удаляют учетные записи лиц и организаций Ирана, попадающих под санкции Соединенных Штатов. Аналогичная судьба постигает записи, авторы которых восхваляют фигурантов черных списков США или же призывают обеспечить преемственность их деяний", — цитирует CNN заявление представителя Facebook.

На фоне резкого обострения между США и Ираном американская полиция стала гораздо внимательнее следить за иностранными гражданами. Так, во Флориде недалеко от загородной резиденции Дональда Трампа задержали иранца.

При обыске у него нашли мачете, топор, паспорт на имя Масуда Золеха и крупную сумму наличных — более 20 тысяч долларов. Поводом для задержания стал анонимный телефонный звонок в полицию. Теперь иранца будут судить.

А сотни американцев тем временем выступают против действий Трампа. В частности, в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско и Чикаго сотни демонстрантов вышли на улицы с плакатами в руках. Они призывают прекратить любые действия, направленные против Ирана, и заявляют, что самая большая угроза для США — это их же президент Дональд Трамп.

Кстати, данные последних соцопросов неутешительны для Трампа. Более 50 процентов респондентов считают, что после убийства иранского военачальника Сулеймани в США стало не так безопасно.