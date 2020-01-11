Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, набравший два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Колорадо Эвеланш" (4:3 ОТ), признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

"Питтсбург" одержал волевую победу, дважды уступая по ходу встречи, Малкин помог своей команде во второй раз сравнять счет, отдав результативную передачу на Брайана Раста, а затем вывел "пингвинов" вперед.

Первой звездой дня назван вратарь "Каролины" Петр Мразек, отразивший все 32 броска по своим воротам в игре с "Аризоной" (3:0). Стоит отметить, что второй день подряд первой звездой дня признан голкипер. Вчера лучшим хоккеистом стал вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, 37-летний финн забросил шайбу через всю площадку.

Замкнул тройку звезд игрового дня нападающий "Детройта" Дилан Ларкин, забивший в домашнем матче против "Оттавы" (3:2Б).