Абхазия: правительство и президент продолжают работу

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в субботу назвал требования оппозиции об отставке президента Рауля Хаджимбы незаконными. Как заявил премьер ТАСС, главы государства и правительство исполняют свои обязанности в штатном режиме, а обстановка в стране — спокойная.

"Действующий президент исполняет свои обязанности до инаугурации избранного президента. Поэтому даже после решения суда президент остается на своем месте, сохраняет все свои функции", — отметил Бганба.

В свою очередь, ЦИК Абхазии не назначил дату выборов президента страны, так как еще не получил из Верховного суда оформленного решения об отмене результатов сентябрьских выборов.

"По закону, заседание ЦИК по повторному голосованию должно состояться в течение пяти дней после получения документов", — пояснил глава ЦИК Тамаз Гогия.

По словам министра иностранных дел Абхазии Даур Кове, выступления оппозиции в последние дни не организованы зарубежными силами. Кове уверен, что все события относятся к внутренней политической жизни республики, а слова грузинских чиновников о беспорядках "на оккупированной территории" являются выдумкой.

"Разрешать события, которые происходят внутри страны, будут абхазский народ и абхазское руководство. Вмешательство, откуда бы оно ни происходило, недопустимо", — подчеркнул глава МИД.

Кове объяснил политическую нестабильность в Абхазии тем, что республика еще находится в стадии становления.