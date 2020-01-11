WP сообщила, что в тот день США пытались устранить не только Сулеймани

США пытались устранить еще одного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в день, когда был убит генерал Касем Сулеймани, передает Washington Post.

Устранение Абдулы Резы Шахлаи в Йемене не состоялось. А две атаки в один день могут свидетельствовать о гораздо более масштабной кампании США, чем просто ликвидация Сулеймани. Американские власти даже собирались объявить об успехе двух атак одновременно.

Американо-иранские отношения резко обострились после нанесенного 3 января текущего года Соединенными Штатами авиаудара по району международного аэропорта Багдада, в результате которого погибли генерал Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран нанес в ночь на 8 января ракетный удар по двум объектам в Ираке, используемым американскими военными – базе ВВС Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Пострадавших не было.

Глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал действия убийство Сулеймани нарушением международного права.