"Северсталь" прервала победную серию "Йокерита" в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая "Северсталь" на льду арены "Tondiraba" в эстонском Таллине обыграла финский "Йокерит" со счетом 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

У победителей встречи шайбы забросили Юрий Трубачев (3-я минута), Богдан Якимов (24), Дмитрий Марковин (26), Егор Морозов (40) и Егор Яковлев (49), а в составе финской команды голами отметились Петри Контиола (9) и Петер Регин (24).

Стоит отметить, что нападающий российской команды Кирилл Капустин записал на свой счет три результативных передачи, а его одноклубник Александр Петунин отметился двумя голевыми пасами.

"Йокерит" прервал победную серию из пяти матчей и с 63 очками занимает третье место в Западной конференции, а "Северсталь" в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе 43 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ череповчане во вторник, 14 января, сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом", а команда из Хельсинки в тот же день встретится с подольским "Витязем".