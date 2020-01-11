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11 января 202019:13

Путин предупредил о возможной мировой катастрофе

Путин предупредил о возможной мировой катастрофе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу провели переговоры в Москве. На встрече лидеры обсудили текущие проблемы мировой безопасности, пишет РИА Новости.

Позднее Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке. В противном случае, отметил российский президент, конфликт станет катастрофой для всего мира.

"То, что там война идёт - мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий", — сказал Путин.

Путин уверен, что боевые действия вновь заставят миллионы беженцев стремиться из "горячих точек" в Европу и другие регионы. Такие потоки людей нанесут огромный ущерб мировой экономике и энергетике.

"Это будет гуманитарная катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа", — заключил президент.

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