Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию

В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом ввел экологический налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны. Новый сбор, уведомила пресс-службы президента республики, предназначен для ликвидации последствий возможных катастроф на магистральном нефтепроводе. Для компаний-транспортеров установлена ставка налога на прибыль в размере 50 процентов.

С 1 января 2020 года белорусские НПЗ не получали нефть из России из-за отсутствия согласия по цене сырья. В конце недели стало известно о заключении контракта на поставку нефти для "Нафтана" и Мозырского НПЗ от российской группы "Сафмар". За январь входящие в "Сафмар" компании "Русснефть" и "Нефтиса" планируют поставить в Белоруссию 750 тысяч тонн нефти.