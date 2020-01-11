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11 января 202022:00 Александр Евстигнеев

Черная пурга и другие капризы погоды: что происходит в России

Черная пурга и другие капризы погоды: что происходит в России

Норильск остается во власти непогоды. Ветер — до 27 метров в секунду. Он сбивает пешеходов с ног. Такую метель местные жители называют "черной пургой". В городе действует режим штормового предупреждения. Задержаны авиарейсы, закрыто движение на 100-километровом участке дороги, ведущей в аэропорт. Водителей, которые не смогли добраться домой, разместили в городском Центре культуры. Снегопад повлиял и на работу столичных аэропортов. Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень опасности. И все же в Центральной России снег встретили с радостью.

Почти сорок утренних рейсов — с задержками. Снег все же повлиял на работу столичных аэропортов, хоть и не парализовал полеты полностью. Впрочем, к полудню взлетно-посадочные полосы и перроны уже были чисты, табло вылетов — без изменений.

А вот на автодорогах в соседних с Москвой областях все было хуже. Тульская область стоит. Здесь же несколько аварий — столкнувшиеся машины, вылетевшие с трассы.

В Орловской области — трое погибших. И еще семь человек пострадали. Микроавтобус и легковушка врезались друг в друга. На заснеженной трассе один из водителей не удержал машину, когда она ушла в занос.

На городские дороги в центральной части страны вывели практически весь парк снегоуборочной техники. Справляются пока не везде, хотя видно: стараются.

В Москве пробок из-за капризов погоды нет. И машин мало – выходной — и снега. Для московских коммунальщиков этот снегопад — абсолютно обычный, ничего экстраординарного. Тем не менее работают весь день. Либо смотрят, что снега выпало довольно много и его уже пора убирать, либо выпускают машины на линию с определенной периодичностью. Убранный снег потом увезут на плавильные заводы.

А вообще многие этого снега ждали. И даже расстроились, когда он не выпал в новогоднюю ночь. Поэтому сегодня в парках и лыжники, и зимние велосипедисты, и просто гуляющие семьи. Красиво! А все московские возвышенности моментально превратились в горки для катаний.

Больше всего эмоций, конечно, у тех, кто видит снег впервые. Одни робко замирают. Другие не могут сдержать восторг — домой не загонишь. Усердно помогают родителям или наконец-то лепят снеговиков, пока есть такая возможность. Недолго.

"Очередной фронтальный раздел принесет теплые воздушные массы, и уже в конце дня в воскресенье температура повысится до нулевой отметки и даже превзойдет ее", — отметил Роман Вильфанд, и. о директора Гидрометцентра России.

Синоптики обещают температурные колебания и даже рекорды всю следующую неделю. Днем — оттепель, ночью — заморозки. А это значит, что будет гололедица. Если нет планов прокатиться по льду, на тротуарах и дорогах советуют быть осторожными.

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