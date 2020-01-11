Жертвами снежного шторма в Алабаме стали 3 человека

Снежный шторм в американской Алабаме унес жизни как минимум троих человек. Ранее его жертвами стали три человека в Луизиане и один – в Техасе.

Метеорологи предупредили, что шторм движется к Чикаго. Город накроет сильным градом со снегом.

От разгулявшейся стихии за прошедшие два дня пострадали семь американских штатов. Тысячи домов остались без электричества, отменена тысяча рейсов, передает РИА Новости.