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11 января 202022:41

На заводе под Белгородом взорвался газ

Global Look Press

На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ. Пострадали пять человек.

По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел в цеху, где делают муку. В помещении выбило стекла, несущие конструкции не повреждены, пишет "Интерфакс".

По информации РИА Новости, взрыв произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.

Всех пострадавших отвезли в областной ожоговый центр. Об их состоянии ничего не сообщается.

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