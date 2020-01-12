СМИ: власти США грозят лишить Ирак доступа к средствам, полученным от продажи нефти

США пригрозили Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в Соединенных Штатах, на котором хранятся полученные от продажи нефти средства. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Багдаде.

Как уточняется, Соединенные Штаты Америки предупредили правительство Ирака о запрете доступа к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае, если войска США будут выведены из страны. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди получил соответствующее предупреждение 8 января.

По мнению издания, подобный шаг властей США способен нанести серьезный ущерб экономике Ирака. В публикации не уточняется, какая сумма хранится в банке.

В 2015 году Соединенные Штаты уже блокировали Ираку доступ к счету в банке на несколько недель в связи с подозрениями, что средства с него перечислялись в банки Ирана и направлялись на финансирование "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в России).

Парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск с территории страны после удара, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани. Удар не был согласован с властями Ирака, напоминает РИА Новости.

Как заявил главнокомандующий ВС Ирака Абдель Керим Халф, подготовка механизма вывода войск США из страны уже началась. В ответ на это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными последствиями, пообещав ввести такие санкции, каких они никогда не видели. Также Трамп добавил, что военные США не покинут Ирак, пока тот не заплатит за авиабазу, построенную американцами.